Terremoto Molise, viabilità: verifiche lungo la SS647

Proseguono le verifiche e gli approfondimenti da parte di Anas lungo la SS647 ‘Fondo Valle del Biferno‘ (Campobasso), chiusa al traffico in via precauzionale dalla notte del 17 agosto tra il km 47,600 ed il km 63,400, a seguito delle scosse di terremoto che hanno colpito il Molise.

Allo stato attuale, l’azienda, in costante contatto con Prefettura ed Enti Locali, sta eseguendo rilievi di dettaglio con strumentazione specialistica e ispezioni visive. In particolare sui viadotti, mediante l’utilizzo di una piattaforma detta by-bridge.

Lungo i circa 15 km di statale interrotta al transito, insistono 9 opere, tra le quali i viadotti Molise I e II, situati in corrispondenza della diga del Liscione, per un totale di ben 296 campate da ponte. In considerazione dell’elevato numero di manufatti presenti, in accordo con Prefettura ed Enti Locali, le ispezioni saranno completate nei prossimi giorni.

Allo stato attuale non sono state rilevate particolari criticità.

Al termine delle ispezioni, Anas, di concerto con il Territorio, valuterà la piena riapertura della tratta stradale oppure con eventuali limitazioni per la circolazione.

Attualmente il traffico è deviato in loco lungo la SS87 ‘Sannitica’.