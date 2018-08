Il primo fabbisogno quantificato è di 4 milioni, per gli interventi più urgenti.

La Regione Molise ieri ha ufficialmente chiesto il riconoscimento dello stato di emergenza al governo nazionale in riferimento allo sciame sismico che dal 14 agosto interessa in particolare la zona fra Montecilfone, Palata e Larino.

article

1143935

MeteoWeb

Terremoto Molise: la Giunta chiede lo stato di emergenza, 4 milioni per gli interventi più urgenti

La Regione Molise ieri ha ufficialmente chiesto il riconoscimento dello stato di emergenza al governo nazionale in riferimento allo sciame sismico che dal 14 agosto interessa in particolare la zona fra Montecilfone, Palata e Larino. Il primo fabbisogno quantificato è di 4 milioni, per gli interventi più urgenti.

http://www.meteoweb.eu/2018/08/terremoto-molise-stato-emergenza/1143935/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2018/08/terremoto-molise-montecilfone-12.jpg

terremoto molise

GEO-VULCANOLOGIA