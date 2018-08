Al momento non sono emerse criticità.

A causa delle forti scosse di terremoto del Molise nella serata di ieri, avvertite anche dalla popolazione dei comuni abruzzesi, il sindaco di Vasto, ha deciso di chiudere temporaneamente e in via precauzionale il viadotto Histonium che collega Vasto marina con Vasto alta.

Terremoto Molise: a Vasto chiuso il viadotto Histonium

