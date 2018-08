Terremoto Molise e viabilità, il sindaco di Guardialfiera: “Siamo isolati da diversi giorni”

A seguito delle scosse di terremoto verificatesi in Molise, il sindaco di Guardialfiera Vincenzo Tozzi ha spiegato: “Siamo isolati da diversi giorni per quanto riguarda la viabilità. Ho sollecitato il Presidente della Regione Molise Toma ed il Presidente della Provincia Battista a sistemare la ex Bifernina, la SP73 almeno per la viabilità locale“, ha riferito all’ANSA.

Il primo cittadino oggi ha firmato tre ordinanze di inagibilità per tre abitazioni private, dove sono state rilevate lesioni importanti.