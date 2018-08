Terremoto Molise: riaperto il viadotto Histonium a Vasto

A seguito di controlli effettuati dai tecnici del Comune di Vasto, il Centro operativo comunale ha deciso la riapertura al traffico del viadotto Histonium chiuso in via precauzionale in seguito alle scosse di terremoto con epicentro in Molise.

“I tecnici comunali e gli uomini della Protezione Civile hanno effettuato una ricognizione delle strutture piu’ sensibili della citta’ certificando il loro stato di agibilita’. La notte scorsa, nonostante la presenza di migliaia di persone, sia nella parte alta della citta’ che alla marina, tutto si e’ svolto nella massima regolarita’ senza alcun incidente di rilievo“, ha dichiarato il vice sindaco Giuseppe Forte.