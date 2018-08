Terremoto Molise: verifiche al viadotto sulla diga del Liscione

In riferimento al terremoto magnitudo 4.7 verificato si ieri alle 23:48, la sala operativa del 115 del Molise ha ricevuto per tutta la notte telefonate di informazione e richieste di verifiche. Non sono stati effettuati interventi per soccorso inerenti, ma solo alcune verifiche a Larino e Termoli, che hanno dato esito negativo. Le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso hanno monitorato il territorio raggiungendo tutti i paesi di competenza.

Unità su gommoni stanno supportando il personale Anas per la verifica dei piloni della statale che attraversa la diga del “Liscione”.