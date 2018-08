In merito alle scosse di terremoto che si sono verificate in Molise, da ieri i vigili del fuoco delle due unità mobili di Campobasso e Isernia hanno effettuato 451 interventi: i primi ne hanno effettuati 295, i secondi 156, in 14 paesi diversi.

A Guglionesi (Campobasso) registrati 36 interventi, a Larino 21, Termoli 18.