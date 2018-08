A seguito della scossa di Terremoto in Molise e’ stata sospesa in via precauzionale, dalle ore 20.40, la circolazione ferroviaria su alcune linee per consentire la verifica dello stato dell’infrastruttura da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana.

E’ quanto si legge in una nota in cui sottolinea che le tratte interrotte sono la Ortona – Foggia (sulla linea Adriatica) e la Vairano – Campobasso – Termoli. Nessun treno e’ fermo in linea.