Proseguono a Norcia le operazioni per la messa in sicurezza della torre civica, gravemente danneggiata dal terremoto in Centro Italia. Il direttore dei lavori ha spiegato che oggi inizia “lo smontaggio controllato della cella campanaria per ricostruirla con i pezzi originali“, “rimuoveremo prima i coppi della copertura e man mano scenderemo catalogando tutti i diversi materiali, per poi recuperare quelli utili per la ricostruzione“.