TV, Rai5: “Tesori dell’antica Roma”, declino e caduta

Il declino e la caduta dell’Impero romano raccontati attraverso alcuni tesori artistici in Africa. Nell’ultimo episodio della serie “Tesori dell’antica Roma”, in onda lunedì 27 agosto alle 20.20 su Rai5, il critico d’arte Alastair Sooke è a Leptis Magna, in Libia, una delle città romane meglio conservate e culla dell’arte tardoantica, per visitare i suoi straordinari mosaici. Il tour artistico della puntata prosegue in Egitto, presso le frontiere più a sud dell’impero. Con il declino e le sconfitte di Roma, l’arte ufficiale divenne più dura e militarista, mentre un culto oscuro chiamato Cristianesimo cominciava ad influenzare l’arte occidentale.