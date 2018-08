Almeno 18 persone hanno perso la vita in un incendio scoppiato in un albergo a 4 stelle ad Harbin, nel nordest della Cina: lo hanno reso noto i media locali, secondo cui circa un centinaio di vigili del fuoco e soldati sono stati impegnati nelle operazioni spegnimento delle fiamme, durate oltre 4 ore. Sconosciute al momento le cause dell’incendio.