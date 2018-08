Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria, Federparchi: epilogo determinato dalle avverse condizioni meteo

“A nome di tutta Federparchi esprimo dolore e cordoglio per le vittime della tragedia del Pollino, ci sentiamo vicini ai loro familiari a cui va tutta la nostra solidarietà“, scrive in una nota il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri. “Le avverse condizioni del meteo hanno determinato un epilogo drammatico per gli escursionisti“. “I Parchi naturali e tutte le aree protette del nostro Paese sono luoghi di eccezionale bellezza e vanno esplorati e visitati con attenzione e cura, nel rispetto delle regole. Come associazione delle aree protette è nostro dovere impegnarci, insieme a tutti gli altri soggetti interessati, affinché la fruizione delle nostre eccellenze naturalistiche avvenga nel massimo della sicurezza per evitare il ripetersi di tragedie come questa del Raganello“.