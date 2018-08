Tragedia del Raganello, guide turistiche Calabria: “Inesattezze e imprecisioni sulle professioni che ruotano intorno al sistema turismo”

L’Associazione Guide turistiche della Calabria “ritiene di non poter piu’ rimanere in silenzio sulle tante inesattezze ed imprecisioni che negli ultimi giorni si stanno ascoltando in tv e leggendo sia sulla carta stampata sia online e che continuano ad ingenerare equivoci sulle professioni che ruotano intorno al sistema turismo“: lo spiega in una nota la stessa Associazione, secondo cui troppo spesso si parla genericamente di “guide” o di “guide turistiche” in riferimento anche alle Guide Ambientali o alle Guide Parco, ma non solo.

“La Guida turistica, al pari dell’Accompagnatore turistico, della Guida alpina e dell’Accompagnatore di Media montagna, e’ figura professionale regolamentata dalle leggi statali e abilitata con esame indetto da Regione o Provincia“. “Non bisogna cadere nell’equivoco che una professione regolamentata possa sostituirsi all’altra ne’ che una professione non regolamentata dallo Stato, e quindi non riconosciuta giuridicamente, possa essere ritenuta sostitutiva di quelle previste da leggi vigenti“.

“E’ evidente, pertanto, che e’ ormai inderogabile che tutti gli Enti preposti attivino con la massima urgenza i controlli, da noi ripetutamente richiesti, al fine di stroncare l’esercizio abusivo delle professioni turistiche, che, giova ricordarlo, comporta sanzioni di natura amministrativa ed anche penale costituendo truffa e raggiro ai danni del Consumatore finale, tra l’altro esposto a pericoli potenzialmente anche gravi come, purtroppo, accaduto, in quanto “accompagnato” da soggetti per i quali nessuna Autorita’ ha ufficialmente potuto verificare le competenze“, rileva il presidente dell’Associazione Guide Turistiche della Calabria, Mario Mauro.