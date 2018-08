Travolti dal torrente Raganello in Calabria, il Parco: “Noi competenti sulla sostenibilità”

Nel “Progetto gole sicure” l’Ente Parco nazionale del Pollino ha svolto attività “finalizzata, relativamente alle sue competenze, alla sostenibilità ambientale attraverso la mitigazione degli effetti della pressione antropica sulle Gole del Raganello”.

E’ quanto si sostiene nella relazione che l’Ente Parco ha trasmesso oggi al Ministero dell’Ambiente e al prefetto di Cosenza. La relazione ricorda la “finalità principale per cui è stato istituito il Parco, ovvero quella della tutela della biodiversità“. Il documento contiene “un dettaglio sulle attività di tutela e conservazione che sono state effettuate nel sito stesso“. L’ente, fine, ha precisato di essere “a disposizione per ogni ulteriore e necessaria collaborazione“, in particolare con il prefetto di Cosenza.