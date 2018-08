TV, Rai Storia: a “Cronache dall’Antichità” la prima dinastia

Nel 14 d.C., tra miracoli e presagi, si celebrano a Roma i funerali di Cesare Augusto, che viene riconosciuto come dio, il Divo Augusto. E’ l’atto finale di una carriera politica fulminea. Gli onori funebri sono l’occasione per ripercorrere le tappe che hanno portato il giovanissimo Gaio Ottavio a diventare l’erede di Cesare, il nemico di Antonio e Cleopatra fino all’apoteosi e al titolo di Augusto. A “Cronache dall’Antichità”, in onda lunedì 27 agosto alle 21.10 su Rai Storia, Cristoforo Gorno racconta come Roma ritrovi la pace, ma a carissimo prezzo. Pochi decenni dopo, nel 64, sarà infatti distrutta da un incendio terribile, tra accuse false e sospetti fondati. Quell’incendio segna il destino dell’ultimo discendente di Augusto, Nerone, l’imperatore con cui finisce la dinastia Giulio-Claudia.