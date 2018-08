TV, Rai Storia: “Signorie”, i Malatesta e Rimini

Usurpatori e tiranni, ma anche uomini di cultura e promotori delle arti. I Malatesta che incarnano, a Rimini e in parte dell’Italia centrale, il potere della Signoria del 1400, sono al centro della puntata di “Signorie”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 20 agosto alle 22.10 su Rai Storia. La famiglia Malatesta, che ha regnato per quasi tre secoli, è stata dominata da personalità quali Giovanni e Pandolfo Sigismondo Malatesta. Quando nel 1468 muore, viene a mancare uno degli uomini di guerra più esperti del tempo e magnifico protettore di artisti e letterati. E con lui finisce l’età d’oro della Rimini rinascimentale testimoniata da capolavori e affreschi dei più importanti artisti del tempo.