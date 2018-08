TV, Rai Storia: “Signorie” racconta Verona e i Della Scala

Verso la metà del 1200 l’Italia è divisa tra guelfi e ghibellini, tra i partigiani del papato e quelli dell’impero, e in questo clima di lotta perpetua iniziano a farsi largo grandi famiglie che assumono il governo delle città e gradualmente ne diventano, di fatto, le padrone. A Milano ci sono i Visconti, a Ferrara gli Este, a Mantova i Gonzaga. A Verona c’è la famiglia Della Scala, che per 125 domina la città. Una famiglia che – a partire da Mastino I, dal figlio Alboino e da Cangrande, l’esponente più conosciuto, amato e celebrato della dinastia – è protagonista di “Signorie”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 27 agosto alle 22.10 su Rai Storia. Obiettivo, in particolare, sulla figura di Cangrande della Scala, abilissimo soldato e uomo politico, ma anche generoso mecenate, amico e protettore di Dante Alighieri. Sarà lui che riuscirà a garantire alla città di Verona un periodo di grande splendore. Un periodo che si conclude attorno al 1387 quando le famiglie Visconti, Este e Gonzaga sconfiggono Verona, cacciando dalla città gli ultimi esponenti della famiglia Della Scala.