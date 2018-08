TV, Rai1: “The remnants. La guerra che resta” racconta il Laos, il paese più bombardato della storia

Quale è il paese più bombardato della storia? Un paese formalmente mai entrato in guerra: il Laos. Tra il 1964 ed il 1973, durante la guerra in Vietnam, l’aviazione statunitense vi effettuò più di 500.000 missioni, scaricando oltre 2 milioni di tonnellate di materiale esplosivo.

Quarant’anni dopo in Laos tutto è cambiato, ma la vita dei suoi abitanti è ancora profondamente segnata dalla presenza di residuati bellici disseminati ovunque: nei campi coltivati, nelle foreste, nei villaggi e addirittura dentro le città. Lo racconta “The remnants. La guerra che resta” firmato da Riccardo Russo e Paolo Barbieri, in collaborazione con Rai Cinema, che “Speciale Tg1” propone domenica 26 agosto alle 23.40 su Rai1.

Quello che resta è insieme un pericolo e una risorsa: le stesse bombe che dalla fine della guerra hanno mietuto più di 22 mila vittime accertate, vengono trasformate in mangiatoie per gli animali, vasche, vasi da fiori, staccionate, gradini, pilastri antitarme per le tradizionali capanne a palafitta. I serbatoi di carburante dei bombardieri diventano barche, i proiettili d’artiglieria sono le incudini delle fucine tradizionali, il ferro e i metalli si trasformano in utensili o – nelle fonderie industriali – in materiali per l’edilizia.

“The Remnants” è un viaggio nelle contraddizioni della guerra contemporanea, i cui residui non si esauriscono mai nel mero conflitto, un percorso nella cultura e nella spiritualità di un popolo che riesce a far coesistere il bene e il male, la costruzione e la distruzione, convertendo oggetti di morte in strumenti per affrontare la vita quotidiana.