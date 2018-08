Unicef-Oms: 570 milioni di bambini senz’acqua potabile a scuola

Un rapporto dell’Unicef e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, diffuso in occasione della settimana mondiale dell’acqua in corso a Stoccolma, ha rilevato che almeno 570 milioni di bambini frequentano scuole dove non c’è acqua potabile, e oltre 620 milioni non hanno accesso a servizi igienici.

Il report ha evidenziato che su scala globale il 31% delle scuole non è raggiunto da acqua pulita, e nel 34% mancano i bagni o non sono funzionanti. In quasi una scuola su due non sono presenti prodotti igienici come il sapone.

“Se l’istruzione e’ la chiave per aiutare i bambini a sfuggire alla poverta’, l’accesso all’acqua e ai servizi igienici e’ la chiave per aiutare i bambini a massimizzare la loro istruzione in modo sicuro. Trascurare questo significa essere incuranti del benessere e della salute dei bambini“, ha dichiarato Kelly Ann Naylor, responsabile dell’Unicef per acqua e servizi igienici.