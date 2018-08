Uragano Lane, Casa Bianca: pronti ad aiutare le Hawaii

Sono 1.526 gli evacuati nell’arcipelago, dislocati in 36 strutture della Croce Rossa, secondo quanto reso noto dalla Fema, la protezione civile Usa.

“Il governo federale e’ totalmente impegnato ad aiutare lo Stato nella risposta e sugli gli sforzi di ripresa dall’ uragano Lane “: lo ha spiegato la Casa Bianca in una nota in merito al colloquio tra il presidente Donald Trump e il governatore delle Hawaii , David Ige.

