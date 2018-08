Vaccini, Unicef lancia petizione online: “Proteggi un bambino, proteggili tutti”

Unicef Italia ha lanciato una nuova petizione on-line per sostenere le vaccinazioni in Italia e nel mondo: con lo slogan “Proteggi un bambino, proteggili tutti. I vaccini salvano la vita” si mira a promuovere campagne per una corretta informazione sui vaccini e raggiungere l’immunizzazione universale contro le malattie prevenibili in tutti i Paesi.

“Nonostante gli enormi progressi fatti, nel 2017 circa 20 milioni di bambini nel mondo non hanno ricevuto un ciclo completo di vaccinazioni: di questi, 8 milioni vivono in condizioni di vulnerabilita’ anche a causa di conflitti o emergenze. In Italia, pur avendo raggiunto risultati straordinari grazie all’utilizzo delle vaccinazioni, negli ultimi anni si e’ assistito ad una progressiva riduzione delle coperture vaccinali anche in eta’ pediatrica. L’Italia e’ tra i 7 paesi dei 53 europei dove nei primi 6 mesi di quest’anno si sono verificati oltre 1.000 casi di contagi da morbillo tra adulti e bambini. Le vaccinazioni salvano la vita di milioni di bambini e bambine proteggendoli da malattie e disabilita’. Un bambino vaccinato, e’ un bambino protetto per se’ stesso e per gli altri,” spiega l’Unicef in una nota.