Valle d’Aosta: salvata alpinista inglese ferita sul Monte Bianco

Intervento di soccorso in elicottero sulla via normale della Tour Ronde, al Monte Bianco, a quota 3500 metri nei confronti di un’alpinista inglese. La 27enne, durante la salita lungo la cresta sud-est, è rimasta incastrata con entrambe le gambe sotto un grosso masso: le guide del soccorso alpino valdostano sono riuscite a liberarla attrezzando dei paranchi e dei rinvii con corde, moschettoni e autobloccanti.

La 27enne si trova ora in pronto soccorso in fase diagnostica: ha riportato traumi agli arti inferiori, ma sue condizioni non sembrano gravi.