Quattro persone si perdono in Valsassina: recuperate dal soccorso alpino

Quattro persone si sono perse ieri in un bosco nel Comune di Cremeno, in Valsassina, nel Lecchese: il gruppo era composto da una donna di 49 anni, i suoi due figli e un nipote (tutti minorenni) in gita per cercare funghi.

La donna ha lanciato l’allarme intorno alle 21:30: sono scattate immediatamente le ricerche di soccorso alpino e vigili del fuoco.

I quattro sono stati rintracciati in breve tempo in una zona boschiva, vicino ad una strada carrabile: erano disorientati e stanchi.