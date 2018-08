Vento forte: yacht di 24 metri in avaria vicino alle Tremiti, salvate 9 persone

A causa del vento forte e di un’avaria, nella serata di ieri uno yacht di 24 metri ha iniziato ad andare alla deriva a 4 miglia dall’Isola di San Nicola, alle Tremiti: a bordo 6 persone persone tra i 60 ed i 65 anni, e 3 membri dell’equipaggio, che hanno lanciato l’allarme. Tutti sono stati tratti in salvo grazie all’intervento della Capitaneria di porto di Termoli.

Il gruppo e un componente dell’equipaggio sono stati trasbordati e condotti nel porticciolo delle Tremiti nell’arco di un’ora mentre la motovedetta con due operatori dello yacht sono stati impegnati tutta la notte fino a questa mattina nelle operazioni di recupero della barca. In seguito lo yacht è stato messo in sicurezza nel porto turistico di Rodi.

L’attività è stata molto complessa a causa del mare agitato e del vento forte.