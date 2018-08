Viabilità: chiuso tratto Genova-Savona tra bivio per A7 e Aeroporto

Le attività di Viabilità Italia, a seguito del crollo della campata del viadotto Morandi sul fiume Polcevera, sull’autostrada A10 Genova Ventimiglia, d’intesa con il Comitato Operativo del Dipartimento della Protezione Civile, e con le autorità genovesi proseguono.

Permane la chiusura dell’Autostrada A10 nel tratto Genova Savona tra il bivio per la A7 Milano Genova e Genova Aeroporto in entrambe le direzioni con forti ripercussioni sulla viabilità della A10 direzione Genova tra Genova Pegli e Genova Aeroporto; sulla A12 Genova – Rosignano Marittima tra Genova Est e il Bivio per la A7 verso Genova; e sulla A7 tra Bolzaneto e la A10.

Per il traffico locale, non si consiglia di percorrere le autostrade ma di fruire della viabilità ordinaria e cittadina secondo le indicazioni delle autorità di Genova.

L’aggiornamento dei flussi di traffico sulla A6, da Torino, A26 da Alessandria, sulla A7 da Milano, dalla A12 La Spezia – Massa, sono regolari e non vi sono in atto criticità.

Permane fino alle ore 22.00 il divieto di circolazione per i mezzi pesanti.

I percorsi alternativi consigliati fin dalla giornata di ieri sono confermati e sono i seguenti:

1 – PER IL TRAFFICO IN USCITA DALLA FRANCIA E DALLA RETE STRADALE NORD-OVEST D’ITALIA, DIRETTO VERSO IL CORRIDOIO TIRRENICO:

Ingresso dal confine di Stato di Ventimiglia – A10 fino interconnessione con A26 e, successivamente, A26 – D26 Predosa – Bettole – A7 – interconnessione con A12 (o, in alternativa, per le lunghe percorrenze, proseguire in A21 – A1 – A15 – interconnessione con A12);

Ingresso dal confine di Stato del Frejus – A32 – A21 – A7 e, successivamente, interconnessione con A12 (o, in alternativa, per le lunghe percorrenze, proseguire in A21 – A1 – A15 – interconnessione con A12);

Ingresso dal confine di Stato del Monte Bianco – A5 – A26 – A21 – A7 e, successivamente, interconnessione con A12 (o, in alternativa per le lunghe percorrenze, proseguire in A21 – A1 – A15 – interconnessione con A12), o in alternativa A5 – A55 – A21 – A7 e, successivamente, interconnessione con A12 (o, in alternativa, per le lunghe percorrenze, proseguire in A21 – A1 – A15 – interconnessione con A12);

2 – PER IL TRAFFICO IN USCITA DALLA FRANCIA E DIRETTO VERSO IL CORRIDOIO ADRIATICO:

Ingresso dal confine di Stato di Ventimiglia – A10 fino interconnessione con A6 e, successivamente, A6 – A21 – A1 – A14;

3 – PER IL TRAFFICO DA VENTIMIGLIA E DIRETTO VERSO MILANO E VERSO LE LOCALITA’ INTERCETTATE DALLA A4 TO-MI O DALLA A21 TO-PC:

A10 fino interconnessione con A6 e, successivamente, A6/A4 o A21 a seconda della destinazione;

4- PER IL TRAFFICO VERSO O IN USCITA DAL PORTO E/O DALL’AEROPORTO DI GENOVA:

Per chi è diretto al Porto/Aeroporto di Genova e proviene da Ventimiglia, percorrere la A10 ed uscire allo svincolo di “Genova Aeroporto”.

Per chi è diretto al Porto/Aeroporto di Genova e proviene da Milano o Livornoprocedere lungo a A7 Milano – Genova e prende l’uscita autostradale di “Genova Ovest”.

Per chi proviene dal Porto/Aeroporto di Genova e deve proseguire verso Milano o Livorno può prendere la A7 in direzione nord.

Per chi, invece, proviene dal Porto/Aeroporto di Genova e deve raggiungere Savona o Ventimiglia, deve prendere la A7 al casello di “Genova Ovest” e poi la diramazione D26 Predosa – Bettole e infine la A26 direzione sud fino alla interconnessione con la A10.

Si sottolinea l’obbligatorietà del percorso segnalato da e per l’area Porto/Aeroporto di Genova, indicato ai viaggiatori anche attraverso le Compagnie di navigazione.

CIRCOLAZIONE FERROVIARIA

L’impresa ferroviaria il giorno 15 agosto, per favorire la mobilità nel nodo di Genova, ha istituito 23 corse aggiuntive tra Genova Brignole e Genova Voltri. Il dettaglio dei treni straordinari è disponibile su fsnews.it. e trenitalia.com .

Linea Genova Piazza Principe – Arquata Scrivia (direzioni Torino e Milano): circolazione attiva, con ritardi fino a 10 minuti, e alcune cancellazioni di treni regionali.

Linea Genova – Savona – Ventimiglia: circolazione attiva.

Linea Ovada – Genova Piazza Principe: circolazione ancora sospesa fra Genova Borzoli e Genova Piazza Principe. Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Ovada e Genova Voltri.

Nelle stazioni del nodo di Genova, Torino e Milano è stato potenziato il servizio di informazione e assistenza di Trenitalia e di Protezione Aziendale FS in supporto ai viaggiatori.

Tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sul posto per ripristinare la completa funzionalità della circolazione ferroviaria.

Informazioni in tempo reale su fsnews.it, FSNews Radio, @fsnews_it e @lefrecce, i profili Twitter del Gruppo, e su viaggiatreno.it.

INFORMAZIONI ALL’UTENZA

Notizie sulla viabilità sono disponibili attraverso i pannelli a messaggio variabile lungo la rete autostradale, nonché attraverso i canali di pubblica utilità RAI e gli altri consueti canali radio televisivi.

Informazioni dirette potranno essere richieste al numero 1518 del CCISS