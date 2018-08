Viaggi & Turismo: gli animali sono i benvenuti in cabina sui voli Air Transat

La compagnia aerea canadese Air Transat, eletta Miglior Compagnia Aerea Viaggi Vacanze al Mondo 2018 all’evento Skytrax World Airline Awards, offre ai passeggeri in Economy Class l’opportunità di viaggiare con il proprio animale in cabina[1] sui Voli Diretti Italia-Canada. Questo nuovo servizio, che mira a offrire ai passeggeri maggiore tranquillità, migliora l’attuale regolamento sul trasporto di animali domestici e cani da guida .

Grazie al nuovo servizio gatti e cani dal peso massimo di 10 kg (trasportino incluso) saranno ammessi in cabina sulla maggior parte dei voli[2]. Gli animali dovranno viaggiare all’interno del loro trasportino, posizionato sotto il sedile di fronte al passeggero che li accompagna. Qualora un passeggero allergico si trovi a sedere vicino all’animale, a bordo verranno adottate tutte le misure necessarie per risolvere il problema.

I passeggeri interessati a usufruire di questa opportunità sono invitati a prenotare un posto per l’animale, chiamando il Centro informazioni e selezione posti al numero 00 800 87 26 72 83 o a contattare lo 06 59606512. Tutti i dettagli del nuovo servizio sono disponibili sul sito della compagnia aerea.

Air Transat offre un ampio network con 17 Voli Diretti settimanali Italia-Canada operativi fino all’Autunno 2018 da 3 aeroporti italiani. La compagnia vola da Roma, Venezia e Lamezia verso Toronto e Montréal.

[1] L’elenco delle condizioni da rispettare per il trasporto di animali in cabina è disponibile sul sito Web di Air Transat.

[2] Il servizio è disponibile su tutte le tratte, tranne sui voli da e per Giamaica e Saint Lucia e sui voli verso Regno Unito e Irlanda. Il servizio non è disponibile sui voli in connessione.