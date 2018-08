Salute, virus del Nilo Occidentale: 6 ricoverati tra Faenza e Lugo

Sei persone sono ricoverate in Romagna, tra Faenza e Lugo, in condizioni non particolarmente gravi: gli è stata diagnosticato il virus del Nilo Occidentale, come confermato dall’Ausl di Ravenna, dopo il decesso, la settimana scorsa di una donna di 85 anni all’ospedale di Faenza (Ravenna) contagiata dallo stesso virus, trasmesso dalla zanzara “Culex”.

Nei giorni scorsi erano morti altri due anziani a Ferrara, entrambi affette da patologie cardio-vascolari. Un altro decesso è stato registrato a Cento (Ferrara).