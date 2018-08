Virus del Nilo Occidentale: 2 casi in Lombardia, grave anziano

Tra i casi di infezione da Virus del Nilo Occidentale che si stanno registrando in diverse regioni del Nord Italia ci sono anche due pazienti lombardi, di cui uno in gravi condizioni: si tratta di un 74enne di Pregnana Milanese ricoverato all’ospedale di Legnano.

Continua a migliorare invece il 56enne di Rho ricoverato nel Nuovo ospedale della Apuane a Marina di Massa in Toscana: gli esami hanno confermato la positività al virus che, vista la tempistica, si suppone sia stato contratto in Lombardia, spiegano dall’Ausl locale.