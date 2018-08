Virus del Nilo Occidentale: primo caso a Pordenone

A Pordenone si è registrato il primo caso di infezione dovuta al virus del Nilo Occidentale: lo ha reso noto l’Azienda sanitaria locale in un comunicato.

Nonostante non vi sia alcun allarme, l’amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza di disinfestazione di una limitatissima area pubblica e privata per eliminare ogni focolaio larvale, tra via San Gregorio Alta e una piccola porzione di via Buozzi.