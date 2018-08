West Nile, l’Ats Milano: “Due nuovi casi”

Due nuovi casi di infezione da virus West Nile sono stati segnalati oggi, lunedì 27 agosto, all’Ats Città metropolitana di Milano. A darne notizia è la stessa Agenzia di tutela della Salute in una nota. I pazienti sono un 80enne residente a Inveruno, ricoverato all’ospedale di Legnano con “quadro clinico neuroinvasivo”, e un 63enne residente a Milano e ricoverato al Policlinico del capoluogo lombardo.

Per lui “quadro clinico neuroinvasivo in fase di risoluzione”, riferisce l’Ats. Salgono quindi a quota 6 i casi di infezione da virus West Nile segnalati nel 2018 nel territorio dell’Ats di Milano.

Sempre all’ospedale di Legnano è tuttora ricoverato in Malattie infettive il 74enne di Pregnana milanese, anche lui colpito da virus West Nile – in maniera particolarmente grave – nei giorni scorsi. L’uomo che ha sviluppato un’encefalite ed è stato sottoposto a tracheotomia non respirando autonomamente, al momento “non è cosciente ma è stabile”, fanno sapere dalla struttura.