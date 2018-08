West Nile: pronto piano della Regione Veneto da 500mila euro

E’ stato definito dai tecnici della Direzione Prevenzione dell’Area Sanita’ e Sociale della Regione Veneto il Piano Straordinario di Disinfestazione dalle zanzare legato al diffondersi del virus West Nile (Febbre del Nilo). L’attuazione concreta e’ prevista a partire da martedi’ prossimo, a condizione che sia preceduta da un giorno senza precipitazioni meteorologiche.

In caso contrario il “via” slittera’ a seconda delle condizioni piu’ o meno favorevoli del tempo. Lo ha annunciato l’assessore alla Sanita’ del Veneto, Luca Coletto. Il Piano prevede una lunga serie di interventi, sia adulticidi che larvicidi, per un costo di circa 500 mila euro, che partiranno dalle aree piu’ interessate, i territori corrispondenti alle Ullss 5 Polesana, 6 Euganea e 9 Scaligera, per poi estendersi in una seconda fase dove il fenomeno si e’ rivelato piu’ lieve. Attualmente, i casi confermati, probabili e delle positivita’ nei donatori di sangue sono complessivamente 214.

Sulla base di questi dati, e della loro suddivisione territoriale, i primi a essere interessati dagli interventi saranno 75 Comuni delle Ullss 5,6 e 9. Entro due settimane la disinfestazione si estendera’ a tutti i Comuni in cui il virus si e’ palesato. Sono al momento esclusi quelli di Belluno, e gli altri dove non ci sono casi segnalati, che saranno immediatamente inseriti se dovesse presentarsi un primo caso di positivita’. Successivamente, in una terza fase, la disinfestazione potra’ estendersi, a prescindere, su tutto il territorio.

La numerosita’ dei Comuni, e il loro inserimento nelle fasi di priorita’, potra’ modificarsi a seguito di segnalazioni di altri casi e dei risultati della sorveglianza entomologica che individua la positivita’ delle zanzare al virus.

“Secondo l’impegno preso il 24 agosto – dice Coletto – gli interventi partono subito con atti dirigenziali, cui seguira’ una delibera formale che adotteremo nei prossimi giorni. La Regione – aggiunge – si fa cosi’ carico prima di tutto della salvaguardia della salute della gente, e interviene a fronte delle richieste di aiuto espresse da molti Comuni che, secondo la legge nazionale, devono accollarsi gli oneri della disinfestazione. E’ una disinfestazione straordinaria estesa che risponde allo scenario epidemiologico che si e’ via via palesato, anche a fronte della disomogeneita’ che i nostri tecnici hanno riscontrato dell’attuazione dei Piani di Disinfestazione da parte degli Enti Locali, circa 200 dei quali non li hanno elaborati e attuati per svariati motivi, tra i quali senza dubbio i tagli finanziari che da sette anni sono piovuti sugli Enti Locali e le Regioni.

A questo intervento straordinario – prosegue Coletto – seguira’ una programmazione regionale complessiva, con la quale supporteremo i Comuni, mettendo anche a disposizione l’esperienza dell’Azienda Zero in materia di acquisti centralizzati per spuntare il prezzo migliore”. Il trattamento sara’ sia larvicida che adulticida. Quello larvicida interessera’ i tombini stradali e i fossati, in particolare quelli situati nelle vicinanze di abitazioni e aree residenziali; quello adulticida si estendera’ ad aree sensibili, come ad esempio parchi pubblici, scuole, aree attrezzate, individuate da parte dei Comuni.

Il Piano specifica che devono comunque continuare le azioni di informazione alla popolazione per la protezione individuale e per l’adozione di comportamenti che non comportino la proliferazione di focolai larvali. Inoltre, il Sindaco potra’ attuare controlli a campione, anche “porta a porta”, con il sanzionamento dei comportamenti scorretti. E’ ritenuto importante anche il controllo dei territori in termini di manutenzione dei fossati, verde pubblico, raccolta di acque stagnanti.