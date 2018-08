West Nile: un caso sospetto nel comasco

Un caso sospetto di malattia da virus West Nile è stato segnalato oggi, martedì 28 agosto, nel territorio di Como. Si tratta, comunica in una nota l’Ats Insubria, di un 71enne residente a Carugo. L’uomo è “al momento vigile e in condizioni stazionarie”, fa sapere l’Agenzia, precisando che “al momento non c’è nessuna situazione di allarme”.

Sono state intensificate le attività di prevenzione sia nell’uomo che negli animali e “la scorsa settimana – informa l’Ats – è stata riscontrata la positività per la presenza del virus West Nile in una trappola per zanzare a Busto Garolfo (località milanese a meno di 5 Km dalla provincia di Varese) e in una poiana transitata sicuramente dalla provincia di Varese”.