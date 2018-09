11 settembre 2001, dopo il crollo delle Torri Gemelle Trump disse: “Ora il mio grattacielo è il più alto”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump oggi presiede le cerimonie di commemorazione delle vittime degli attacchi dell’11 settembre 2001: in un’intervista rilasciata esattamente quel tragico giorno 17 anni fa, aveva sottolineato che dopo il crollo delle Torri Gemelle, la sua Trump Tower di Wall Street era tornata ad essere il grattacielo più alto di Manhattan.

“Ho una finestra che guarda direttamente al World Trade Center ed ho visto questa enorme esplosione, non potevo crederci“, aveva raccontato il tycoon al giornalista di una radio del New Jersey che lo aveva contattato per farsi descrivere quello che aveva visto dalla penthouse. “Ora non vedo assolutamente nulla, è completamente scomparso è veramente una cosa difficile da credere“.

Il giornalista chiede quindi a Trump se la Tower ha subito danni, ricevendo la seguente riposta: “40 Wall Street veramente era il più alto grattacielo di downtown Manhattan, poi hanno costruito il World Trade Center, ed è il secondo più alto“, “ora è il più alto“.