19ª Festa dell’Alpeggio in Valmalenco Posta in arrivo x

Da 19 anni la “Festa dell'Alpeggio” celebra il ritorno delle mandrie

dagli alpeggi, riti, tradizioni e ambienti tipici della realtà alpina della Valmalenco.

Programma

Sabato 15 settembre 2018

– Chiareggio “La Truna": mostra fotografica "Valmalenco 4 stagioni di una valle retica" (R. Piazza);

– dalle ore 14 Chiareggio: escursione per bambini con i cavalli (attività a pagamento);

– dalle ore 14 Chiareggio: gonfiabili (attività a pagamento);

– dalle ore 15 Chiareggio: fiabe in alpeggio (iscrizione obbligatoria). Laboratorio creativo a tema

accompagnato da un'avvincente storia per bambini disegnata in diretta;

– ore 17:30 Chiareggio "La Corte": dimostrazione dell'arte della mungitura, latte appena munto,

frittelle e dolci per grandi e piccini;

– dalle ore 20 Chiesa in Valmalenco e Chiareggio: cena dell'alpeggiatore presso ristoranti e rifugi,

formaggi d'alpe a menù convenzionato (prenotazione consigliata presso le strutture);

– dalle ore 20:30 Chiareggio Ristorante “Ai Portoni”: cena degustazione vini con menù a tema

(prenotazione consigliata presso la struttura);

– ore 21:30 Chiareggio Piazza Beato Nicolò Rusca: “emozioni in libertà” con Giuseppe Martinelli.

Distribuzione di vin brulè e tisane calde durante il concerto;

– ore 21 Cinema Bernina di Chiesa in Valmalenco: “In… canto dall’Alpe”, concerto coro Armonie in

voce, coro CAI Valmalenco e Coro Monteverdi di Tirano.

Domenica 16 settembre 2018

– Chiareggio “La Truna": mostra fotografica "Valmalenco 4 stagioni di una valle retica" (R. Piazza);

– ore 8 rifugi di Chiareggio: ghiotta colazione dei rifugisti;

– ore 9:30 Chiareggio chiesetta di S. Anna: Santa Messa;

– dalle ore 10:30 Chiareggio: mercatini del gusto con degustazioni e vendita di prodotti tipici degli

alpeggi e del territorio;

– dalle ore 10:30 Chiareggio: escursione per bambini con i cavalli (attività a pagamento);

– dalle ore 10:30 Chiareggio: laboratorio di costruzioni di aquiloni;

– dalle ore 10:30 Chiareggio: gonfiabili (attività a pagamento);

– dalle ore 10:30 alle ore 15:30 Chiareggio: truccabimbi;

– ore 11:30 Chiareggio: l'arte del casaro, dimostrazione lavorazione con degustazione cagliata;

– ore 12 Chiareggio: sfilata delle mandrie degli alpeggi;

-dalle ore 12:30 Chiareggio Piazza Beato Nicolò Rusca: premiazione della vacca meglio decorata a

festa e del miglior produttore di “scimut”, tipico formaggio di valle dell'estate 2018, a cura

dell'ONAF;

– dalle ore 13 Chiesa Valmalenco e Chiareggio: pranzo dell'alpeggiatore presso ristoranti e rifugi,

formaggi d'alpe a menù convenzionato (prenotazione consigliata presso le strutture);

– dalle ore 15 Chiareggio: volano gli aquiloni nel cielo di Chiareggio.