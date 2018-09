Quando la ‘tintarella’ diventa pericolosa: arriva il braccialetto che avvisa

“A-a-bronzatissima”, recitava una canzone: sì ma nel modo giusto perché stare troppo sotto il sole potrebbe essere pericoloso. Per evitare situazioni spiacevoli arriva un nuovo braccialetto che avvisa quando si è stati troppo sotto il sole abusando della tintarella.

I ricercatori della Rmit University hanno sviluppato un inchiostro ‘attivo’ che cambia colore quando esposto ai raggi ultravioletti (Uv). Un semplice sensore di carta con sopra quattro faccette, da quella con il sorriso (sicuro) a quella con l’espressione corrucciata (non sicuro), indicano quando è il momento di spostarsi dal sole all’ombra perché è troppa alta l’esposizione alle radiazioni.

“Ci preoccupiamo sempre di quanto stiamo al sole perché c’è il rischio di sviluppare un cancro alla pelle o una cataratta. Ma se non ci esponiamo abbastanza al sole corriamo il rischio di essere carenti di vitamina D. Questo braccialetto può aiutare le persone, e sopratutto i ragazzi, ad evitare l’esposizione eccessiva al sole anche se non sono un sostituto per l’effettiva protezione solare”, ha affermato Vipul Bansal, autore principale dello studio pubblicato su ‘Nature Communications’.

Il dispositivo è stato prodotto con acido fosfomolibdico, una sostanza che passa da incolore a blu quando è attraversata da radiazioni ultraviolette. La speranza del team – scrive ‘The Guardian‘ – è di far arrivare i sensori sul mercato in un anno, con un costo di circa 1 dollaro australiano (0,62 centesimi).