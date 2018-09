Accordo di Parigi sul Clima, Unfccc: a Bangkok “l’ultima opportunità” prima della COP24

Alla vigilia del meeting che si terrà nella capitale thailandese, le Nazioni Unite sollecitano i Paesi a impegnarsi nel definire le linee guida sui cambiamenti climatici nell’ambito nei prossimi incontri in programma a Bangkok.

I rappresentanti dei governi di tutto il mondo si riuniranno da martedì a domenica per preparare le linee guida per l’attuazione dell’Accordo di Parigi da adottare in occasione della conferenza annuale sul clima (COP24), che si terrà in Polonia a dicembre. Si ricordi che l’Accordo impegna oltre 180 Paesi a mantenere l’aumento delle temperature globali al di sotto dei 2°C e il più vicino possibile a 1,5°C entro questo secolo. E’ “l’ultima opportunità” prima della COP24, rileva la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc).

“Sulla base dei progressi compiuti, i Paesi devono ora compiere un decisivo passo in avanti nella preparazione dei risultati ambiziosi ed equilibrati di cui abbiamo bisogno a Katowice“, ha spiegato Patricia Espinosa, segretario esecutivo dell’Unfccc. “Ogni anno gli impatti dei cambiamenti climatici stanno peggiorando: ogni anno, i più poveri e vulnerabili, che non hanno contribuito quasi per niente al problema, ne soffrono di più“.