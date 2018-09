Aereo caduto in Sud Sudan: la Farnesina segue la situazione

A seguito dell’incidente aereo in Sud Sudan, l’Unità di crisi della Farnesina, in coordinamento con l’Ambasciata d’Italia ad Addis Abeba, si sono immediatamente attivate e seguono la situazione, fornendo assistenza all’italiano sopravvissuto all’incidente: lo hanno reso noto fonti della Farnesina.

Ora il connazionale è in viaggio verso Giuba, città dalla quale dovrebbe poi essere trasportato a Kampala o a Nairobi.