Bimbo di due mesi in pericolo di vita trasportato d’urgenza da Alghero a Roma e turista disperso in Abruzzo: interventi dell’Aeronautica Militare

Nella mattinata di oggi un neonato di appena due mesi in pericolo di vita è stato trasportato d’urgenza da Alghero a Roma a bordo di un aereo da trasporto Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente, protetto in una culla termica, è stato poi trasferito in ambulanza per essere ricoverato nell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. La richiesta di trasporto è pervenuta dalla Prefettura di Sassari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di organizzare e gestire questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale in coordinamento con le Prefetture.

Nel pomeriggio, inoltre, un elicottero HH139A del 85° Centro C/SAR del 15° Stormo è stato attivato dal Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico (FE) per effettuare le ricerche, ancora in corso, in stretta cooperazione con gli uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, di un turista disperso da due giorni in Abruzzo, in località Caramanico (PE).

Missioni come quelle di oggi necessitano della massima tempestività. Attraverso i suoi Reparti di volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare in qualsiasi condizione meteorologica per assicurare il trasporto urgente di persone in imminente pericolo di vita o la ricerca di persone in difficoltà. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate dai velivoli del 15° e del 31° Stormo, assetti sempre in allerta per far fronte alle emergenze.