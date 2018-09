“Aeronautica Militare 4.0: innovazione a 360°”, uno studio su relazioni umane e processi lavorativi

Militari, ricercatori universitari, funzionari e manager della Pubblica Amministrazione insieme per presentare gli esiti di uno studio innovativo che vede protagonista l’Aeronautica Militare, questa volta non su caccia di ultima generazione o su nuove tecnologie ma sulle persone, linfa vitale di ogni organizzazione.

L’incontro si terrà martedì 18 settembre, a Palazzo Aeronautica, in occasione della presentazione dell’evento “Aeronautica Militare 4.0: innovazione a 360°”, un programma di innovazione organizzativa avviato da tempo dalla Forza Armata e che rientra nell’ambito del processo di trasformazione e revisione della governance in atto nel Ministero della Difesa.

L’evento, che si svolgerà alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Angelo Tofalo, sarà aperto alle ore 11:00 dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Enzo Vecciarelli, e vedrà la partecipazione del Prof. Carlo Odoardi dell’Università degli Studi di Firenze.

Nell’occasione, in particolare, verranno illustrate una serie di nuove metodologie e strumenti di project, quality e knowledge management, messi a punto in collaborazione con un gruppo di ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze a seguito di rilevazioni e studi specifici condotti per diversi mesi sulle relazioni umane all’interno dell’organizzazione e sui processi lavorativi. Si tratta di una assoluta novità nel campo della Difesa, e più in generale della Pubblica Amministrazione, nell’ambito della quale tale modello potrebbe essere esportato e ulteriormente sviluppato in futuro per una più efficace gestione del patrimonio umano, delle competenze professionali e delle risorse a disposizione.