Aerospazio: il premier Conte alla posa della prima pietra del nuovo stabilimento Blackshape a Bari

Questa mattina il presidente del Consiglio ha partecipato alla cerimonia della posa della prima pietra del nuovo stabilimento Blackshape Spa presso l’Aeroporto di Bari “Karol Wojtyla”.

“Si tratta di una realtà dal punto di vista industriale e produttivo rappresentata dal percorso del gruppo Angel che non ha conosciuto battute di arresto, ha allargato i propri orizzonti. Un percorso esemplare, che va studiato per comprendere le ragioni del successo affinché siano di stimolo per le altre realtà imprenditoriali. È una holding in 18 paesi del mondo, diffonde prodotti di eccellenza in 58 paesi nel settore dell’alta tecnologia applicata ai sistemi aeronautici, ferroviari, spaziali e alla cosiddetta ‘internet of things’, l’ultima frontiera tecnologica che collega il mondo reale al mondo virtuale per facilitare la vita quotidiana di tutti noi,” ha dichiarato il premier. “Sono qui a confermare la massima attenzione del Governo per il settore aerospaziale, a confermare l’auspicio che il distretto aerospaziale pugliese possa crescere, a prenotare il mio volo da Grottaglie agli Stati Uniti. Mi raccomando voliamo sicuri. Sono orgogliosissimo come pugliese e presidente del Consiglio di essere qui ad inaugurare questo stabilimento“.