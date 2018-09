AIDAA: in Italia “5.200 canili e gattili non sono a norma”

In Italia “ci sono 5.200 canili e gattili sui circa 8.000 non in regola con le norme di sicurezza o composte da strutture vecchie e fatiscenti. Nei canili e gattili italiani – spiega l’associazione animalista AIDAA in una nota – sono presenti oltre 250.000 tra cani e gatti e spesso la loro gestione e custodia viene lasciata all’impegno delle singole associazioni che gestiscono le strutture, in quanto da uno studio da noi realizzato negli anni scorsi risulta che almeno 3.000 dei circa 8.000 comuni italiani è in ritardo nel pagamento delle rette per i cani presenti in canile (le cui spese sono a carico dei comuni ai sensi della legge 281/91) di almeno un anno, e oltre 1.200 da oltre due anni.

Sempre dallo stesso studio risulta che il debito dei comuni per i soli cani presenti in canile sia superiore ai 70 milioni di euro. Mentre per i gatti sono meno di 500 in tutta Italia i comuni che riconoscono alle strutture che li ospitano un bonus economico, mentre altri 500 circa hanno un servizio di gattile comunale.”

Il presidente AIDAA Lorenzo Croce “ha inviato una lettera ai ministri Grillo e Costa affinché dopo gli anni bui delle politiche di Non tutela degli animali dei governi di centro sinistra si torni a tutelare gli animali ed ha indicato una serie di interventi necessari da realizzare nel prossimo quinquennio sia per la messa a norma delle strutture ma anche per combattere e sconfiggere le piaghe del randagismo, dell’abbandono e del maltrattamento di animali.“