AIDAA: fermare la derattizzazione a Siracusa, “mette a rischio bimbi e randagi”

“Centinaia di cani e gatti randagi ma anche di proprietà che però girano liberi per le strade sono a rischio nelle strade e in alcune aree verdi di Siracusa dove il comune ha visto bene di fare una derattizzazione con l’ausilio delle bustine contenenti veleno, derattizzazione tra l’altro pericolosa anche per i bambini. Per questo motivo l’AIDAA ha inviato una diffida al sindaco di Siracusa a continuare le derattizzazioni con questo sistema chiedendo la immediata sospensione della stessa“: lo spiega l’associazione animalista in una nota. “Ci sono a rischio le vite dei randagi, ma sopratutto quelle dei bimbi che potrebbero in un attimo di disattenzione prendere una bustina aprirla ed ingerirne il veleno – dice Lorenzo Croce presidente di AIDAA – speriamo di non dover arrivare a registrare nuovi casi di avvelenamento dei gatti o dei cani o ancora peggio di qualche bambino, il sindaco usi il buon senso e fermi questa derattizzazione“.