Al Festival “BergamoScienza” arriva Jack Horner, il vero Alan Grant di Jurassik Park

Al festival BergamoScienza domenica 7 ottobre nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Bergamo alle ore 16, Jack Horner paleontologo statunitense e massimo esperto di dinornitiformi, meglio conosciuti ai più come dinosauri, terrà l’incontro Riscoprire i dinosauri, dove il pubblico avrà modo di ascoltare rivelazioni inedite sul loro aspetto, sulle loro abitudini e sul loro comportamento. Il cinema con Jurassik Park – dove la figura di Alan Grant è ispirata proprio a Jack Horner – ha plasmato la nostra idea di come fossero le gigantesche creature che popolavano la terra 200 milioni di anni fa, dando “vita e corpo” a un mondo che fino a 25 anni fa era solo immaginato. Cosa c’è di esatto e cosa di sbagliato in quella rappresentazione? Come apparivano realmente i dinosauri e quali caratteristiche avevano in comune con gli animali con cui condividiamo il pianeta oggi? Il professor Horner nel corso delle sue ricerche ha scoperto nuove specie di dinosauri tra cui il Maiasaura Peeblesorum. A BergamoScienza racconterà ciò che di nuovo è emerso su queste creature antichissime e quanto delle verità emerse è approdato nei nuovi episodi della saga di Jurassik World e quanto invece – per ragioni di spettacolarità – è rimasto immutato.

BergamoScienza, festival per la divulgazione scientifica, animerà la città fino a domenica 21 ottobre con oltre 160 eventi, tutti gratuiti – conferenze, laboratori interattivi, spettacoli, mostre – con scienziati di fama internazionale.