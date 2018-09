Al via l’esercitazione congiunta Aeronautica e Soccorso Alpino

Un elicottero del 21mo Gruppo “Tiger” del 9mo Stormo di Grazzanise (Caserta) è decollato poco dopo mezzogiorno dalla base di Campochiaro, in provincia di Campobasso, per effettuare un’esercitazione congiunta di Ricerca e Soccorso con il CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) della Regione Molise.

Dopo una propedeutica fase di predisposizione all’attività, avvenuta attraverso un dettagliato briefing pre-volo, il velivolo modello HH212 comandato dal Colonnello pilota Nicola Lucivero, si è diretto in alta montagna per simulare il recupero di persone disperse in ambiente impervio attraverso l’utilizzo del verricello.

Tredici unità suddivise in tre squadre, coordinate dal responsabile del CNSAS della Regione Molise, Mariano Arcaro, si caleranno nelle gole montane del Matese tra Campania e Molise dall’ HH212 che rimarrà in posizione di Hovering (stazionato ad altitudine costante in un punto fisso rispetto al suolo) per consentire agli operatori di raggiungere nel più breve tempo possibile il punto di soccorso.

L’esercitazione si prefigge lo scopo di affinare la capacita’ di integrazione tra le diverse componenti chiamate a concorrere alle complesse e delicate attivita’ di ricerca e primo intervento, in occasione di qualsivoglia calamità naturale che si verifichi sul territorio nazionale.