Alimenti: ogni settimana 6.5 milioni di famiglie scelgono prodotti bio

Ogni settimana 6,5 milioni di famiglie, pari al 26% del totale, scelgono prodotti bio: sono i dati presentati in occasione dell’apertura del Salone internazionale del biologico e del naturale, in programma a Bologna dal 7 al 10 settembre e organizzata da BolognaFiere in collaborazione con FederBio e con il patrocinio dei ministeri dell’Ambiente e delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.

Da rilevazioni Nielsen presentate dall’associazione nazionale delle imprese di trasformazione e distribuzione dei prodotti biologici e naturali emerge che il comparto bio ha superato per la prima volta il miliardo e mezzo di vendite nella Grande distribuzione organizzata e aumentato in un anno del 18% le referenze presenti a scaffale.