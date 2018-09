Allerta Meteo, Calabria ad alto rischio: “macchina dell’emergenza in tilt, sistema dei dati meteo Arpacal offline”

“In tilt la macchina dell’emergenza. L’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria ha inoltrato una comunicazione urgente inerente il Sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico in Calabria comunicando che ‘a partire dalle prime ore di oggi, 16 settembre 2018, il C.E.D e, di conseguenza, la Sala operativa di questo Centro non riescono a ricevere i dati relativi alla intera rete meteorologica regionale'”. E’ quanto afferma in un comunicato il consigliere regionale Carlo Guccione. “Un problema riguardante – prosegue Guccione – il sistema di ricezione via radio dei dati dalla rete o la loro immediata post-elaborazione. ‘Non essendo in essere alcun contratto di manutenzione in tempo reale – scrive l’Arpacal – si attende la giornata lavorativa di domani, 17 settembre 2018, per richiedere le opportune operazioni di manutenzione ed, eventualmente, riparazione, nell’ambito degli accordi vigenti tra la Regione e la ditta incaricata della manutenzione stessa’. Gia’ nel corso dell’ultimo consiglio regionale, dove si e’ discusso di emergenze ambientali, sicurezza territoriale e infrastrutture, avevo messo in evidenza il grave problema di funzionalita’ della Protezione civile, al quale il governo regionale deve dare una risposta. Quanto accaduto quel maledetto 20 agosto poteva essere evitato? Con l’ausilio di strumenti funzionanti ed efficienti l’evento si sarebbe potuto prevedere in tempo? Interrogativi che ho posto nel corso del Consiglio”. “Addirittura pare – sostiene ancora Guccione – che il giorno della tragedia del Raganello il sistema di trasmissione dei dati gestito da Fastweb non funzionasse bene, per cui si sarebbero registrati ritardi di trasmissione dati ai Comuni. Oggi, a distanza di quasi un mese dal terribile evento, arriva la nota dell’Arpacal a conferma che qualcosa all’interno del sistema di controllo non va. Nella nota l’Arpacal annuncia: ‘In attesa di tale risoluzione si fa presente che, per la giornata odierna e, comunque, non prima della mattinata di domani, 17 settembre 2018, non sara? possibile, a questo Centro, effettuare le consuete attivita?di monitoraggio della situazione pluvio – meteorologica in tempo reale, cosi?come non sara?possibile valutare eventuali superamenti di soglia e redigere la conseguente Comunicazione Superamento Soglie prevista dalla vigente Direttiva per il Sistema di Allertamento regionale’. E se questo guasto fosse avvenuto il 20 agosto? In alcune aree della regione oggi e’ stata diramata l’allerta gialla dalla Protezione Civile. Le autorita’ competenti vadano fino in fondo a questa storia, visto che il presidente Oliverio pare essere impegnato in altre faccende. Uno dei sistemi piu’ importanti, quello delle emergenze per definizione, non puo’ andare in tilt. Davanti a un evento eccezionale, che mai ci auguriamo si verifichi, questo significherebbe che tutta la Calabria avrebbe dei seri problemi a gestire la situazione. Altro che prevenzione”.