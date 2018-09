Allerta Meteo, Estofex lancia l’allarme per l’Italia: rischio di alluvioni lampo, tornado e forte vento a Nord –Est, minaccia di trombe marine al Sud

Allerta Meteo – Livello 1 di allerta emesso da Estofex (European Storm Forecast Experiment) per il Mar Adriatico nordorientale e le aree costiere adiacenti, principalmente per alluvioni lampo e in misura minore per tornado e forti raffiche di vento convettive. L’allerta si intende valida fino alle 8 di domani, 23 settembre.

Un grande e pronunciato ciclone è posizionato sopra la Scandinavia settentrionale. Inserita in un flusso di medio livello molto forte intorno al suo lato meridionale, una depressione attraversa la Finlandia, gli Stati Baltici, la Bielorussia e la Polonia. Un’avvezione di aria fredda aumenta la sua ampiezza, ma rimane poco attiva fuori dall’area di influenza del Mar Baltico, ora molto caldo. A diverse centinaia di chilometri dalla depressione, un lungo fronte freddo irrompe sulla Russia nordoccidentale, la Bielorussia, l’Ucraina, i Balcani e l’Italia. Condizioni calde e calme di fine estate resistono, invece, più a sud. La zona frontale rimane molto intensa dal Nord Atlantico fino all’Europa occidentale. Una nuova onda frontale attraverserà il Mar Celtico stanotte ma senza sviluppi convettivi. Si intensificherà poi nel prossimo ciclone nella giornata di domenica 23 e attraverserà l’Europa centrale con una rotta più meridionale rispetto ai suoi predecessori.

Area Nord-adriatica

Con la coda del fronte freddo che attraversa le Alpi, tempeste sparse sono probabili in un’area limitata intorno al Golfo di Trieste e Fiume tra le 8 e le 17 (ore italiane) di oggi, dove si verificherà una forte convergenza in un ambiente che supporterà tempeste organizzate (indici CAPE superiori a 1000 J/Kg e deep layer shear di 20-25 m/s). Il rischio principale è rappresentato da alluvioni lampo con qualche tornado che potrebbe formarsi a largo delle coste. La comparsa di forti/gravi venti di Bora metterà fine alla situazione temporalesca dopo qualche ora.

Sud Italia, Malta, Tunisia e acque circostanti

Una convezione sparsa sarà ancora in corso in un ambiente con indici CAPE bassi/moderati e shear verticale del vento parti quasi a zero intorno al ciclone che sta per completare lentamente il suo nucleo caldo. Mentre i campi del vento si calmano, qualche tromba marina diventerà possibile nelle zone di convergenza. Non è da escludere la possibilità di una-due alluvioni lampo nel pomeriggio, quando l’attività convettiva sulla terraferma sarà massimizzata.

Questo il bollettino Estofex che avvisa sul maltempo di queste ore in parti del Sud e del Nord Italia. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: