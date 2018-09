Allerta Meteo: lunedì temporalesco su molte regioni

Allerta Meteo – Il promontorio di alta pressione, accuserà un maggiore cedimento da oggi e per qualche giorno. Le condizioni bariche rimarranno ancora prevalentemente anticicloniche, ma i massimi tenderanno a spostarsi più verso il Centro Sud Mediterraneo. Ne conseguiranno infiltrazioni di aria umida da Ovest più cospicui e tali da accendere ulteriormente l’instabilità convettiva, specie pomeridiana. Oggi, di fatti, rispetto a ieri, i fenomeni temporaleschi saranno senz’altro di più e più estesi sul territorio.

Già in queste ore mattutine fronti perturbati anche consistenti sono in azione sul Golfo Ligure, alto Tirreno, con temporali diffusi e spesso forti tra Liguria, specie di Levante, Toscana, soprattutto occidentale e via via verso quella settentrionale. Altri rovesci e temporali locali su Emilia, su Sud-Sudest Lombardia, forti tra Piacenza e Cremona, qualcuno anche su Sudest Piemonte, Alessandrino.Attenzione ai fenomeni insistenti nel Piacentino. Possibili fenomeni forti dal Golfo di Genova verso area Sestri Levante, Nord Spezzino.

Temporali sempre più diffusi e più forti anche su Sud Sardegna, tra Medio Campidano, Iglesiente e Cagliaritano. Altrove, sul territorio, tempo mediamente asciutto e soleggiato in queste ore mattutine.

Peggiorerà diffusamente, però, nelle ore pomeridiane, su buona parte dei settori appenninici centro settentrionali, ma anche pianure vicine, con accesa attività temporalesca tra Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Centro Est Lazio; temporali diffusi e forti anche in Sardegna. Su tutti questi settori rischio fenomeni localmente a carattere di nubifragio, specie nelle aree in giallo. Attenzione in Sardegna per rischio di fenomeni violenti.

Previsti locali temporali anche tra il Sud Appennino e la Sicilia, qui specie sui settori interni e centro orientali. Sul resto del Paese, tempo più asciutto e soleggiato salvo addensamenti e fenomeni occasionali. Campo termico invariato e sopra norma di 2/4° su tutto il Paese.