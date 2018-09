Allerta Meteo, allarme sul mar Jonio per il 2° ciclone Mediterraneo nel giro di una settimana: gli ultimi aggiornamenti

Allerta Meteo – Appena agli inizi dell’autunno e già il Mediterrano è terreno di cicloni imponenti. Solo la scora settimana un circoscritto, ma insidioso ciclone ha interessato il medio e basso Tirreno, portando fino a oltre 100 mm di piogge sull’Est della Sardegna, diffusi nubifragi tra Sicilia e Tunisia, molti temporali disseminati sul Centro Sud Italia e vento forte in mare.

Il ciclone che si prospetta tra venerdì e sabato prossimi sullo Ionio meridionale, si annuncia decisamente più possente del primo e questo per una serie di ovvie ragioni. Intanto si svilupperà su un mare molto più vasto, appunto nelle acque più a sud dello Ionio; secondo, perché quel comparto mediterraneo è, al momento, tra i più caldi, con una superficie marine che varia tra i 26 e i 26,5°; infine, ma non per ultimo, perché proprio su quell’area lì, la più calda marina di tutto il circondario, andrà ad irrompere una goccia di aria fredda di matrice continentale nel corso di domani e sarà questa a costituire la benzina sul fuoco nel processo di formazione del ciclone.

Divario termico verticale che si farà via via più acceso con ascesa veemente di vapore acqueo rilasciato dal mare super caldo, formazione imponente di nubi, altro calore immesso nel processo di formazione di queste ultime e il cocktail diviene micidiale.

Secondo i dati ultimi davvero potrebbe prendere forma una struttura ciclonica con aspirazioni da Uragano categoria 1, ossia un cosiddetto Medicane, Uragano mediterraneo. I numeri previsti dai calcoli modellistici, al momento starebbero giusto un pelino sotto la soglia propria di Medicane, con un minimo di pressione previsto scendere fino a 990 hpa ( e questo dato starebbe già tipico di TLC ) ma, magari, venti in rotazione intorno al minimo che, al momento, sono dati di un potenziale fino a 120/km/h. Questo secondo dato sarebbe l requisito minimo per classificare la struttura Medicane e, dato che manca ancora 72 ore alla fase clou del sistema, ci riserviamo ancora di confutare altri dati prima di classificare Uragano l’evento prossimo sullo Ioni meridionale e tratto di mare a largo delle coste greche.

Ma, dato questi numeri, è opportuno allertare tutto il sistema di navigazione sui bacini meridionali italiani ed ellenici, per possibilità di mare in burrasca, ma spesso tempestoso, specie in riferimento allo Ionio meridionale. Naturalmente allerta anche per quanto riguarda il rischio di piogge forti o potenzialmente alluvionali per le coste orientai siciliane e meridionali ioniche calabresi, benchè il grosso di queste sia atteso in mare. La relativa lontananza ancora dell’evento, ci fa sperare che la collocazione dell’occhio del ciclone possa essere più meridionale e largo in mare, in misura tale da evitare eccessive vorticità verso la nostra terraferma e conseguenti forti e insistenti precipitazioni.

Vi terremo costantemente aggiornati su quest’altro “mostro” mediterraneo con quotidiani editoriali nel corso dei prossimi giorni.