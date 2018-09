Allerta Meteo “Uragano Mediterraneo”, nuovo avviso Estofex: nel pomeriggio nubifragi e alluvioni lampo al Centro-Sud e in Sicilia

Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette una nuova allerta meteo in vista del maltempo che il sempre più probabile “Uragano Mediterraneo” potrebbe scatenare sull’Italia centro-meridionale e soprattutto le due isole maggiori. Estofex ripropone un nuovo livello di allerta 1 per l’Italia, la Sardegna, la Corsica, il Mar Tirreno e la Tunisia principalmente per nubifragi. L’allerta si intende valida fino alle 8 (ora italiana) di domani, 21 settembre.

Un vortice ancora mal definito è presente sul Mediterraneo centrale. Al di sotto di caratteristiche di vorticità potenziale, la convergenza dei bassi livelli supporterà un ambiente debolmente coperto. L’innesco delle tempeste è previsto lungo la brezza di mare e di terra. Alcune tempeste influenzeranno anche le coste e potrebbero formarsi nel pomeriggio sulle isole e le zone di montagna. Gli ultimi dati mostrano deboli profili CAPE con molta umidità e un’alta umidità relativa. Inoltre, il flusso attraverso la troposfera è debole. Di conseguenza, i temporali saranno in grado di produrre nubifragi e alluvioni lampo. La minaccia principale la si avrà nel pomeriggio di oggi, 20 settembre, quando l’attività si sposterà dal mare verso la terraferma, in particolare in Sicilia, Italia centro-meridionale e Tunisia settentrionale. Alla fine del periodo indicato, l’attività si sposterà di nuovo verso il mare e proseguirà fino al mattino di domani.

Per fornire una panoramica completa della situazione meteo sul nostro continente, come evidenziato dalla mappa in fondo all’articolo, sull’Europa nordoccidentale un’onda frontale attraverserà le Isole Britanniche. Davanti ad una forte depressione che si muove rapidamente verso est, l’onda evolverà in un altro intenso ciclone che si muoverà verso il Mare del Nord. Nel suo settore caldo, sarà presente una massa d’aria insolitamente calda. Dietro il fronte freddo, una forte avvezione di aria fredda limiterà le possibilità di temporali. Possibilità migliori esisteranno, invece, sull’Inghilterra nord-orientale e sul Mare del Nord centrale con un’avvezione di aria fredda più debole e l’alta umidità dei livelli medi. Tuttavia, la convergenza è mal definita e le tempeste non dovrebbero essere in grado di organizzarsi. La minaccia principale saranno tempeste isolate in grado di produrre tornado e forti raffiche di vento. Uno scenario simile attende anche la Finlandia, attraversata da un’altra intensa depressione nel pomeriggio.

Questa la situazione meteo generale in Europa delineata da Estofex, che estende l’allerta meteo emessa ieri per il Centro-Sud e le isole maggiori. Attenzione, dunque, al maltempo in arrivo. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: